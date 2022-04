Le maire de Saint-François réagit avec tristesse

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est avec tristesse que le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, a réagi à l’incendie qui a complètement détruit un bâtiment abritant Les Équipements Champagne, situé sur le 2e rang Sud.

« L’ensemble des gens de l’appareil municipal en ont discuté. Tout le monde a réagi avec tristesse. Je suis désolé de ce qui est arrivé autant pour les frères Champagne, des gens bien engagés dans la région, autant pour les employés de l’entreprise qui ont perdu leur emploi », souligne M. Rousseau.

Le lendemain matin de l’incendie, le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton a rencontré les propriétaires. « Nous les avons alors assurés de la collaboration de la municipalité. C’est évident que c’est un peu trop tôt pour avoir un plan de relance très précis, mais nous leur avons dit que nous étions prêts à répondre à certains besoins qu’ils auront un peu plus tard », de dire le maire de la municipalité.

M. Rousseau espère bien sûr que les propriétaires de l’entreprise vont reconstruire au même endroit. « Je pense surtout aux employés qui habitent à Saint-François-Xavier-de-Brompton et qui ne souhaitent probablement pas aller travailler ailleurs. Lorsque les propriétaires seront en mesure de reconstruire, nous serons là », soutient M. Rousseau.

Selon lui, c’est plutôt rare qu’un tel événement arrive dans une petite municipalité comme Saint-François-Xavier-de-Brompton. « La dernière fois qu’il est arrivé quelque chose en matière d’emplois, c’est quand Fenêtre Robert a fermé ses portes il y a un peu plus d’une dizaine d’années », se souvient M. Rousseau.

Le maire a tenu à féliciter les services de secours. « Je veux remercier et féliciter les pompiers des trois régies (Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton et Windsor). La collaboration a été très efficace. Par leur façon de faire, les pompiers ont permis à la direction de l’entreprise de sauver des flammes des équipements et des documents importants pour l’avenir de la compagnie. »

« En plus du vent, les pompiers n’avaient pas accès à une borne d’incendie à proximité. Ils ont donc utilisé une grande piscine pour arroser le feu. Ils ont vraiment fait du bon travail », raconte le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.