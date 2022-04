Des étudiants de l’Escale pédaleront en mémoire d’une élève disparue

Val-des-Sources —Les 5 et 6 mai prochain, les élèves de 3e secondaire en concentration Santé globale à la polyvalente L’Escale de Val-des-Sources tiendront une importante levée de fonds au profit de Leucan-Estrie.

L’activité de type Téléthon se fera en mémoire de l’étudiante Alix Marcoux, malheureusement décédée du cancer l’an dernier à l’âge de 17 ans.

C’est ainsi que le centre de la place publique de l’école secondaire sera transformé en espace d’entrainement le temps de quelques heures, question d’accueillir le Défi 24 h de vélo — Alix Marcoux. Il s’agira en fait d’un défi vélo sur bicyclettes stationnaires, où les participants se relaieront au sein de leur équipe respective, afin de pédaler pendant 24 h en continu.

L’idée, issue d’un remue-méninge fait avec les élèves de Santé globale, a pour but de recueillir des fonds pour Leucan, organisme qui a soutenu la famille Marcoux tout au long de cette douloureuse épreuve de la vie.

À compter du jeudi 5 mai 16 h et ce, jusqu’au lendemain à la même heure, plus d’une quarantaine d’étudiants, appuyés de quelques enseignants, s’élanceront à relais sur les vélos, afin d’espérer amasser des dons leur permettant minimalement d’atteindre leur objectif de départ établi à 5000 $. Il est à noter que le jeune frère d’Alix entend quant à lui pédaler une période de 12 h, afin d’honorer la mémoire de sa sœur.

« Dans la concentration Santé globale, les élèves doivent choisir une cause pour laquelle ils devront s’impliquer. D’ambler, ils ont choisi cette cause pour soutenir un collègue de classe. Ils sont très motivés et engagés. Ils prennent ça au sérieux. Un tel évènement demande beaucoup de temps et d’implication et l’équipe-école s’est tout de suite mobilisée afin de soutenir les élèves et enlever les embûches. D’où la formation d’un comité. De cette expérience, j’espère que les élèves retiendront à quel point nous pouvons tous faire une différence, la persévérance dans l’adversité et la solidarité. », de souligner Mlle Geneviève Paquin, enseignante en éducation physique et à la santé en Santé globale de 3e secondaire.

Le comité organisateur, qui viendra donc épauler les jeunes lors de cette activité, est composé de Yanick Gendron, Amélie Fournier-Dubois, Yannik Scrosati et Geneviève Paquin.

À noter que le groupe de M. Gendron, enseignant en concentration cinéma, assurera l’animation sur internet où seront présentés, interviews, témoignages et diverses prestations tout au long de la durée de l’évènement. Les gens qui seraient désireux d’appuyer les jeunes en effectuant un don peuvent d’ores et déjà le faire en allant directement sur le lien de l’évènement, au http://www.webleucan.com/alix.