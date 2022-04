Tirage du concours de dessin de Pâques du Club Optimiste

Val-des-Sources —Dans le cadre de la fête de Pâques, le Club Optimiste d’Asbestos, en collaboration avec le supermarché d’alimentation Coop Métro Plus de Val-des-Source, avait organisé un concours de dessin auprès des jeunes de la région.

C’est donc le mercredi 13 avril dernier que le tirage des prix en chocolats fût fait. Le grand Lapin d’une valeur de 170 $, offert par Coop Métro Plus a été remporté par Léa Mathieu.

C’est son grand-papa, M. Yves Mathieu qui a récupéré le précieux prix chocolaté des mains de M. Stéphane Gosselin, gérant de la Coop Métro Plus et de M. Jacques Gauthier, membre du Club Optimiste local. À noter que plusieurs autres jeunes participants au concours se sont aussi vu remettre des chocolats de Pâques de la part du Club Optimiste, lors de ce tirage.

« C’était une première initiative pour le club optimiste et nous sommes contents des résultats. On se dit à l’année prochaine et encourager vos jeunes à y participer c’est gratuit. », s’est d’ailleurs exprimé l’organisme communautaire par le biais de communiqué.