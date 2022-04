Le CAB des Sources veut trouver un nouveau nom à son comptoir familial

Val-des-Sources —Dans un esprit de renouveau et également dans le but de démarginaliser son point de vente de vêtements usagés, le centre d’action Bénévole des Sources souhaite dénicher un nouveau nom à son comptoir familial.

Pour le nouveau Directeur Général du CAB, M. Christian Boucher, ce geste s’inscrit dans un mouvement de modernisation pour ce genre de commerces communautaires.

« S’il fut une époque où les petits magasins de type comptoir familial étaient des endroits stigmatisés où l’on retrouvait parfois de vétustes vêtements, il en va tout autrement aujourd’hui, alors qu’une marchandise propre et soigneusement sélectionnée jalonne maintenant les présentoirs de ces commerces d’entraide. Le comptoir du CAB des Sources en est un bon exemple, car ce dernier a grandement évolué au fil des dernières années, tant au niveau de la convivialité des lieux, que de la présentation et de la qualité des articles que l’on y retrouve. », expliqua M. Boucher.

Ce dernier insista sur le fait qu’il souhaite faire connaitre davantage l’endroit et faire reconnaitre du même coup, qu’il est possible d’arrimer les termes : revitalisation, qualité, modernité et faible coût à ceux de vêtements usagés.

« Le comptoir familial est accessible à tous et il est vraiment destiné à tous les groupes d’âge. Les gens qui aimeraient soumettre une idée de nom et ainsi participer au concours peuvent le faire jusqu’au 30 avril prochain, en complétant un petit document sur la page Facebook du comptoir familial du CAB des Sources. Un bon d’achat de 20 $ au comptoir fera l’objet d’un tirage parmi l’ensemble des participants au concours. », de poursuivre le DG.

Rappelons que le commerce d’entraide se trouve directement dans les locaux du CAB des Sources, situé au 312 du Boulevard Morin à Val-des-Sources et que ce dernier est plus facilement accessible par l’arrière du bâtiment. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 à midi et de 13 h à 16 h.