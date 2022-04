La branche Lions des Sources vient en aide aux réfugiés ukrainiens

Val-des-Sources — Interpellés par la cause et grandement sensibles à tout ce qui se passe présentement en Ukraine et donc par le fait même, aux diverses souffrances de ses centaines de milliers d’habitants fuyants les attaques armées initiées par la Russie, les membres de la branche Lions des Sources ont décidé d’apporter un peu de leur soutien aux réfugiés ukrainiens.

Ainsi, c’est par l’entremise d’un don de mille dollars fait à la fondation des Lions du Canada pour la Lions Club Internationnal Fondation (LCIF), dans le cadre du Fonds Réfugiés et populations déplacées, que la branche des Sources a décidé de s’impliquer auprès des gens durement touchés.

« Cette fondation nous sert à aider des personnes où qu’elles soient dans le monde. Ce montant sera utilisé entièrement pour aider les réfugiés. Aucune portion de ce montant ne servira à l’administration. Des Lions bénévoles sont présents partout pour rendre service. Ils gèrent les fonds eux-mêmes. », de commenter M. Denis Bouillard, membre de la branche Lions des Sources.

En plus de cette contribution financière et humanitaire, l’organisme tient à rappeler qu’elle demeure présente localement, afin de venir en aide aux personnes qui pourraient s’avérer aux prises avec des besoins essentiels à combler. Pour informations ou pour placer une demande auprès de l’organisme, il est possible de contacter le Lion Marc DesRosiers au 819-879-0321.