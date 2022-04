Les Chevaliers de Colomb de Danville reçoivent une aide financière

Danville —

Le 29 mars dernier, le conseil 3322 des Chevaliers de Colomb de Danville a reçu un précieux coup de main financier de la part du député provincial André Bachand.

Ce dernier, dans le cadre du programme de soutien à l’action, a remis au Grand Chevalier M. Pierre Therrien, un chèque de 3000 $, afin d’appuyer les activités de l’organisme communautaire.

Venant en aide à l’ensemble de la population par l’entremise d’organisations, de diverses actions et d’activités de toutes sortes, les Chevaliers de Danville apportent également leur collaboration à de multiples causes sociales et communautaires de leur milieu en plus de s’impliquer activement dans la cause des paniers de Noël, où plus d’une soixantaine de paniers alimentaires sont confectionnés annuellement pour venir en aide aux gens dans le besoin de la région.

L’organisme possède également un bâtiment muni d’une salle et d’une cuisine complète, qui lui ait possible de mettre à la disposition d’autres organismes ou groupes sociaux en cas d’urgence. Mentionnons que les Chevaliers peuvent aussi faire des prêts de marchettes, de fauteuils roulants et de béquilles au besoin.

« Les Chevaliers de Colomb de Danville sont des bienfaiteurs actifs de notre communauté depuis de nombreuses années. Ils viennent en aide, réconfortent et favorisent l’inclusion sociale par l’entremise de nombreuses activités organisées sur notre territoire chaque année. Ils constituent une importante source de bénévolat et il est de notre devoir d’appuyer le dévouement de ces gens dévoués », souligna M. André Bachand.

« C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous accusons réception de cette aide financière provenant de notre député. C’est dans notre ADN de venir en aide aux gens de notre communauté, mais c’est toujours plus difficile pour nous de demander. Cet octroi sera d’une grande utilité. Il nous permettra de maintenir et de bonifier nos activités. Avec la pandémie que l’on vient de connaître, elles seront d’autant plus pertinentes », ajouta pour sa part le Grand Chevalier du conseil 3322 de Danville, M. Pierre Therrien.