Un parcours supervisé de marche longue durée verra le jour dans les Sources

MRC des Sources — Qui n’a pas déjà entendu parler du chemin de Compostelle ?

Plusieurs endroits au Québec s’en sont peut-être inspiré directement ou indirectement, mais toujours est-il que selon le site RANDOQUÉBEC, en 2019 on pouvait déjà dénombrer 31 chemins de marche longue durée en province.

Aussi connue sous le nom de marche pèlerine, celle-ci gagne en popularité depuis bon nombre d’années. Ainsi, Mme Lucie Cormier de Saint-Camille, adepte de la marche depuis plusieurs années maintenant, est présentement à peaufiner en compagnie de son conjoint Pascal Brien, un projet de superviser des parcours de marches à travers la MRC des Sources.

Ce projet novateur pour la région devrait voir le jour au début du mois de septembre prochain. Le concept est d’établir une offre d’aide et de supervision pour quiconque serait désireux de tenter l’aventure sur l’un des deux choix de parcours potentiels dans les Sources.

Tout d’abord, il est important de comprendre que le principe de la marche longue durée est basé sur le fait de circuler aux abords des routes, des rues, chemins ou sentiers à l’intérieur d’une boucle déterminée en ville ou allant de village en village. C’est donc après avoir sillonné les nombreux kilomètres de la MRC que Mme Cormier et son conjoint eurent l’idée, de créer « Parcours les Sources ».

Cette initiative prometteuse comprendra un parcours étalé sur 7 jours et comptant 115 km où les gens pourront traverser chacune des sept municipalités formant le territoire de la MRC. Le second itinéraire proposé en sera un de 70 à 85 km de marche échelonnés sur trois ou quatre journées, sur des tronçons menant aux municipalités de Saint-Camille, Val-des-Sources, Wotton et Saint-Adrien.

« Nous avons des paysages et des décors extérieurs magnifiques dans la région, sans compter sur les beautés artistiques présentes un peu partout dans la MRC. Tout cela, jumelé au désir de parcourir le territoire à la marche, nous a inspiré le projet. », de mentionner Mme Cormier.

Bien au fait des besoins reliés à de telles excursions, l’instigatrice locale souligne toute l’importance d’une bonne préparation.

« Nous sommes à finaliser des partenariats avec des entreprises et organismes de la région concernant notamment les offres d’hébergements, les endroits où manger, ainsi que les lieux de ravitaillements possibles ; tout cela afin que les gens soient en confiance et aient l’esprit tranquille lors de leur parcours.

Avant de prendre la route, ces derniers devront s’inscrire en prenant contact avec nous et nous leur remettrons le journal du randonneur dans lequel toutes les informations pertinentes à savoir seront contenues. Comme les trajets seront accessibles à tous, nous envisageons également à offrir un service de transport des bagages pour les voyageurs. », a-t-elle poursuivi.

Madame Cormier ajouta que la sécurité sera omniprésente, alors que de la supervision journalière sera faite auprès des marcheurs et qu’un service d’appel d’urgence sera également mis en place en cas de besoin. Celle-ci accompagnera d’ailleurs le périple d’un premier groupe pilote en mai prochain.

Quiconque aimerait se joindre à l’aventure en tant que partenaire ou aimerait obtenir davantage d’information sur le projet, prendre note qu’il est possible de consulter les pages Facebook et Instagram de Parcours les Sources.