La grande région de Richmond toujours aussi généreuse pour les Paniers de Noël 

Richmond — Encore cette année, le contexte de la pandémie n’a pas arrêté la générosité de la population de la grande région de Richmond pour apporter un peu magie du temps des fêtes aux personnes vulnérables. Les responsables du Comité des Paniers de Noël ont tenu à présenter les résultats de la dernière année. Toujours dans un contexte particulier, les organisateurs ont maintenu une formule souple de dépannage par le biais de dons de bons cadeaux au supermarché.

En effet, grâce à la générosité des entreprises, des commerces, des organismes et des citoyen.ne.s de Richmond et des environs, les membres du comité sont fiers d’avoir été en mesure de soutenir 176 personnes, dont 47 enfants.

Encore cette année, les membres du comité souhaitent souligner la grande implication des jeunes dans différentes levées de fonds organisées sur le territoire, particulièrement Elliana et Isabelle Buckland qui ont vendu 871 $ de décorations artisanales.

On tient à féliciter également Bianca Boisvert, Eduardo Araujo, Alexandra Adam, Carl Coddington, Angelie Fredette, Abigail Moore et Lucretia Coddington du Richmond Regional High School Student Council pour leur générosité. Ensemble il ont récolté 2 087 $ dans la communauté. De plus, Jessica Prior et Sabrina Morin, représentantes des élèves de l’école St-Francis, ont ramassé 2 388 $.

Enfin, on aimerait également souligner l’implication des agents de la Sûreté du Québec pour la distribution des bons alimentaires et de petites surprises pour les familles.

Finalement, les membres du Comité des Paniers de Noël souhaitent rappeler que les contributions reçues soutiennent en grande partie les paniers de Noël, mais également plusieurs initiatives ponctuelles tout au long de l’année pour répondre à des besoins ou des urgences auprès de la population en situation difficile.