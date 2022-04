André Bachand remet 1000 $ au Grand Défi Desjardins

Richmond —Le député de Richmond, André Bachand, confirme l’octroi d’une aide financière de 1000 $ au Grand Défi Desjardins afin de soutenir les cyclistes qui prendront le départ de l’exploit sportif, deux ans après la date prévue initialement.

Le projet consiste à réunir une quinzaine de cyclistes qui parcourront 3300 kilomètres entre Key West en Floride et le Val-St-François dans le but d’amasser de l’argent pour la mise sur pied d’initiatives structurantes favorisant les saines habitudes de vie des 4000 élèves, des 17 écoles de la région.

« C’est tout un exploit sportif que ces cyclistes sont sur le point d’entreprendre et le fait qu’ils parcourent tous ces kilomètres pour une bonne cause ne nous laisse pas indifférents. En plus de soutenir ces hommes et ces femmes qui se dévouent pour la cause, les sommes investies serviront à favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes de notre région. Il s’agit pour nous d’un incontournable », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Le convoi, composé de cyclistes d’ici, et d’ailleurs, roulera du 1er au 10 juin prochain, deux ans plus tard que prévu à cause de la pandémie. Jusqu’à présent, le Grand Défi Desjardins a permis d’amasser 187 000 $ en dons et il reste toujours quelques sommes à encaisser. Une partie de ce montant a déjà servi, notamment, au projet d’embellissement de la cour d’école du Tournesol, à Windsor.