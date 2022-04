Le conseil d’administration de la Corporation de Développement de l’Étang Burbank a comblé tous ses sièges 

Danville - La Corporation de développement de l’Étang Burbank a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 26 mars 2022 à 13h00. Le président, Benjamin Laramée, a dirigé sa première AGA où 21 membres et invités étaient présents à l’Hôtel de Ville. Il remercie les administrateurs sortants qui ont permis à l’organisation de poursuivre sa mission encore à ce jour et souligne notamment les apports considérables de M. Alain Caron et M. Pierre Bourdon.

Le nouveau CA est motivé, jeune et diversifié :

Siège no 1 : Serge Morneau

Siège no 2 : Simon Tardif (réélu) - Secrétaire

Siège no 3 : Brydon Rodd - Vice-Président

Siège no 4 : Louis Millette - Trésorier

Siège no 5 : Sarah Maillot

Siège no 6 : Claude Dupont

Siège no 7 : Charlyn Girouard

Siège no 8 : Yannick Boisvert-Boucher

Siège no 9 : Benjamin Laramée - Président

Projets 2022

Les projets marquant pour l’année 2022 sont (i) l’installation de la fameuse Sculpture du Grand Héron de l’artiste Indra Singh, (ii) la tenue du premier Bioblitz à l’Étang Burbank (inventaire intensif de la biodiversité) et bien entendu la tenue de la 18e édition du Festival des oiseaux migrateurs de Danville.

Bioblitz 2022

Ce projet consiste en quelques journées d’inventaires où plusieurs professionnels de différents domaines de la biologie invitent les citoyens à participer pour se familiariser avec la faune, la flore, les milieux humides, les milieux aquatiques, etc... La Corporation invite ses partenaires naturels, ses membres et les résidents de la région à contribuer pour concrétiser ce projet dès cet été.

Ce qu’on retient de l’AGA 2022, c’est un conseil d’administration complet (9 sièges) et composé de membres de tous les âges et de divers milieux, mais qui ont tous à cœur de poursuivre une mission commune : Préserver et faire rayonner ce magnifique milieu naturel qu’est l'Étang Burbank.