Retour de la campagne du Pain Partagé dans les Sources

Val-des-Sources — Le vendredi 15 avril prochain marquera le retour officiel de la campagne du Pain Partagé, alors que les Filles d’Isabelle d’Asbestos organiseront l’activité avec l’appui précieux des membres du conseil 2823 des chevaliers de Colomb de Val-des-Sources.

Organisatrice de l’évènement au nom des Filles d’Isabelle, Mme Francyne Audet confiait en entrevue au journal que l’organisme reprend son partenariat avec Caritas Estrie. Bien que d’autres organismes, tels que les chevaliers de Colomb notamment, avaient pris charge de l’organisation d’une vente de pain indépendante l’an dernier, on se souviendra que la traditionnelle activité officielle du vendredi saint avait été annulée par Caritas en 2020 et 2021 en raison de la covid.

Comptant sur la générosité de Coop Métro Plus et de son directeur général Stéphane Gosselin, Mme Audet et son équipe pourront bénéficier gratuitement d’un local mis à leur disposition au centre commercial de Val-des-Sources.

Situé face au magasin Rossy, ce point de vente permettra au comité du pain partagé de la MRC des Sources d’accueillir la population dans un endroit facile d’accès et spécialement adapté pour l’occasion. Madame Audet, nous indiquait également qu’il serait bien entendu possible de se procurer des pains via le porte-à-porte effectué par les bénévoles, ainsi qu’au Manoir Jeffrey où un autre point fixe sera érigé.

« Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous épauler dans la distribution à travers la municipalité de Val-des-Sources. Nous pouvons actuellement compter sur cinq à six équipes, mais il est certain qu’il nous manque encore des effectifs. De plus, il est important de savoir que le prix suggéré est toujours de cinq dollars et que si jamais il nous reste des pains à la fin de la journée, nous serons de nouveau présents au local du centre d’achat le samedi. », de commenter l’organisatrice.

Donc, pour ceux et celles qui aimeraient se joindre à l’équipe en place et apporter leur aide, il suffit d’entrer en contact avec Mme Audet au 819-879-5051.