Le Provigo de Windsor remet un don à la Maison de la famille

Windsor - Le Provigo François Gauthier de Windsor a remis un don de 1161 $ à la Maison de la famille Les Arbrisseaux grâce à la vente de ses sacs « Récup’don ».

En fait, les sacs de plastique à usage unique étant maintenant prohibés, le Provigo de Windsor a décidé de lancer sur le marché des sacs réutilisables dont une partie des profits est distribuée à travers les organismes communautaires de Windsor.

« Chaque sac est vendu 3 $ (incluant les taxes) ; de ce montant, 1 $ est remis à un organisme. Cette fois, c’est la Maison de la famille Les Arbrisseaux qui reçoit le don », souligne Karine Boutin, adjointe administrative au Provigo Windsor.

Ce don va contribuer à maintenir les services de la Maison de la famille et stimulera le développement de nouveaux projets tout en assurant la gratuité de ceux-ci pour les familles. Il permettra également de poursuivre le projet de déménagement dans les nouveaux locaux à Windsor. Ils sont plus grands et permettront d’accueillir plus de gens.