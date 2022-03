Un départ à la retraite bien méritée pour la cordonnière Ginette Leroux

Val-des-Sources —Pour une première fois en plus de 40 ans, la municipalité de Val-des-Sources ne pourra compter sur un service de cordonnerie, alors que Mme Ginette Leroux, actuelle propriétaire de la Cordonnerie GL, quittera pour la retraite le 1er avril prochain.

Installée dans des locaux adjacents au centre commercial depuis belle lurette, la fermeture définitive du commerce laissera assurément un grand vide auprès de la population de la région.

« J’ai annoncé mes intentions de prendre ma retraite il y a de cela deux ans environ et depuis j’ai eu quelques acheteurs potentiels qui se sont manifestés, mais rien de concret n’en est finalement ressorti. C’est certain que j’ai des sentiments partagés à ce stade-ci, car j’oscille entre le bonheur de pouvoir prendre un peu de temps pour moi et la tristesse de laisser ma fidèle clientèle sans autre alternative que de se diriger à l’extérieur de la municipalité pour bénéficier du même type de service. », de commenter madame Leroux.

Tout en faisant la genèse de sa carrière, la future retraitée nous mentionna avoir débuté dans le domaine en joignant l’équipe de M. Réjean Bourque à l’époque où ce dernier était propriétaire de la Cordonnerie d’Asbestos. Ainsi, après 11 années à peaufiner sa pratique en compagnie de son mentor, Ginette Leroux se porta acquéreuse du commerce de la 1re avenue pour le maintenir en opération jusqu’à aujourd’hui.

« Le tout a débuté avec une simple discussion où M. Bourque m’informa d’un poste disponible à son atelier et tout bonnement il me demanda alors si l’emploi pouvait m’intéresser, je suis allée tenter l’expérience et j’en ai fait mon métier.

Comme j’ai toujours aimé la couture, que je n’avais pas vraiment l’intérêt du travail répétitif en usine, c’était vraiment parfait pour moi, d’autant plus que j’avais une certaine possibilité d’organiser mes horaires. », de poursuivre celle qui ne ménageait pas les heures de travail, œuvrant régulièrement plus d’une dizaine d’heures par jour, cinq jours par semaine.

N’ayant eu nul autre employé que sa propre personne, Mme Leroux nous souligna avoir tout de même eu le privilège de pouvoir compter sur l’aide et l’appui indéniable de son conjoint tout au long de sa carrière.

« Si vous me le permettez, j’aimerais remercier sincèrement l’ensemble de ma clientèle, car les gens ont toujours été vraiment très gentils à mon égard et il me faisait grand plaisir de les servir au mieux de mes compétences. J’ai aussi eu le bonheur de bénéficier de la confiance de l’entreprise Pantoufles Garneau, pour qui j’effectuais quelques contrats en sous-traitances. Je dois avouer que j’ai été choyé du fait que je n’ai pas manqué de travail, et ce, même au plus fort de la pandémie, contrairement à d’autres où malheureusement les temps étaient plus difficiles.

Je ne ferme donc pas par manque de rentabilité, car ce type de commerce-atelier a toujours sa place ici selon moi, c’est important de le mentionner. », de conclure sympathiquement, l’artisane cordonnière valsourcienne.