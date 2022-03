Stoke signifie sa solidarité au peuple ukrainien

Stoke - Tout comme d’autres municipalités, les élus de Stoke ont signifié leur solidarité au peuple ukrainien en adoptant une résolution lors de la dernière séance du conseil, le 7 mars dernier.

Les élus déplorent ainsi la guerre menée par la Fédération de Russie contre la république d’Ukraine. « La Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens », mentionne-t-on dans la résolution.

Les membres du conseil municipal se disent profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes.

Ils désapprouvent le recours aux armes pour régler les conflits.

En conséquence, il est proposé par la conseillère Mélissa Théberge et résolu de « condamner avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie ».

Dans ce sens, les élus demandent au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse.

Ils déclarent l’intérêt de la Municipalité de Stoke à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et inviter tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées.

Une copie de cette résolution a été transmise au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.