La bienveillance, ça mange quoi en hiver ?

Val-des-Sources — C’est la question à laquelle les intervenants de La Croisée des sentiers répondent directement dans les entreprises de la MRC des Sources, et ce, depuis le 7 mars. Une formation sur la bienveillance est offerte aux entrepreneurs afin de les sensibiliser, ainsi que leurs employés, à l’importance de se soucier du bien-être des autres, autant avec les collègues qu’avec la clientèle.

« La pandémie a un impact sur nos émotions et a modifié nos comportements. Le manque de cohérence dans les directives qui nous sont imposées fait en sorte que nos certitudes d’avant sont ébranlées », indique Sylvie Khawaja, directrice de La Croisée des sentiers.

« Ajoutons à cela, la distanciation sociale, la pression des mesures sanitaires et le manque de cohésion sociale et nous avons une excellente formule pour être moins tolérants envers les gens que l’on croise au quotidien. Cette formation, qui souhaite mettre en lumière ce qu’est la bienveillance et de quelle manière on peut l’appliquer dans notre quotidien », souligne-t-elle.

Afin d’atteindre son objectif, La Croisée des sentiers va utiliser différents moyens. Tout d’abord, en se promenant d’entreprise en entreprise pour sensibiliser les gens aux principes de la bienveillance.

Ensuite, La Croisée des sentiers distribuera un bracelet de la bienveillance, un objet symbolique qui a pour but de ramener à l’ordre celui qui le porte. « Sans en être conscient, on n’est pas toujours bienveillant envers nos proches. Le bracelet de la bienveillance sera là pour nous surveiller », précise Mme Khawaja.

De plus, La Croisée des sentiers va déployer sur l’ensemble du territoire de la MRC des Sources l’escouade de la bienveillance. Si vous croisez sa route, méfiez-vous, car vous pourriez être victime d’une action bienveillante.