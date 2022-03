André Bachand remet une aide financière de 5000 $ au CAB des Sources

Val-des-Sources —Le 3 mars dernier, le député de Richmond, M. André Bachand procédait à la remise d’une aide financière de 5000 $ au Centre d’action bénévole des Sources.

Versées par l’entremise du Programme de soutien à l’action bénévole, ces sommes serviront à promouvoir et développer l’action citoyenne dans la région, plus précisément auprès des jeunes. La présentation du chèque a été faite au nouveau directeur général de l’organisme, M. Christian Boucher.

Le projet du CAB des Sources vise plus particulièrement à sensibiliser les jeunes au bénévolat, tout en poursuivant la recherche de bénévoles pour assurer divers services essentiels tels que la popote roulante, les mets préparés et congelés sous vide, accompagnement-transport, l’accueil, la réception de même que les appels de bienfaisance.

Le centre entend développer des stratégies dans le but d’influencer positivement les jeunes de la région et ainsi les inciter à s’investir au sein de leur communauté, s’assurant par le fait même d’être en mesure de compter sur une relève de tous âges.

« Le bénévolat constitue une ressource essentielle à la qualité de vie et au développement de nos collectivités. Nos bénévoles vieillissent et ont de moins en moins d’énergie, il est essentiel que l’on procède à la mobilisation de notre relève et qu’on parvienne à la convaincre de l’importance de donner de son temps pour aider les autres. Il s’agit d’une expérience tellement gratifiante et valorisante », de souligner le député de Richmond.

M. Boucher ajouta pour sa part : « Les besoins en bénévolat sont criants dans la région et nous ne pouvons que remercier M. Bachand de soutenir notre projet. J’aimerais également remercier les bénévoles qui sont restés parmi nous et ont continué à donner de leur temps pendant la tempête des deux dernières années. Sans eux et sans les employés du Centre, nous n’aurions pu subvenir aux besoins des organismes de la région ».