Nouvelle édition de la populaire compétition jeunesse Opti-Génie

Val-des-Sources — Fidèle à la tradition, le 13 mars prochain, le Club Optimiste de Val-des-Sources tiendra une nouvelle édition de la populaire compétition amicale du savoir Opti-Génie, destiné aux élèves de cinquième et sixième niveau du primaire de la région.

Ainsi ce sont 112 jeunes provenant des écoles Masson de Danville, Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Adrien, Notre-Dame-de-l’Assomption à St-Georges-de-Windsor, ainsi que de La Tourelle et La Passerelle de Val-des-Sources, qui se sont prêtés au jeu lors de l’étape des sélections préliminaires.

L’évènement Opti-Génie, qui est parrainé par le Club Optimiste, est devenu en quelque sorte un concours amical incontournable pour les jeunes, qui peuvent ainsi mettre à l’épreuve les notions apprises depuis leur entrée à l’école et comparer leur niveau de savoir sur les thèmes établis, en se mesurant à d’autres élèves de leurs âges.

Par ailleurs, parmi les thèmes qui formeront le canevas de la compétition, nous retrouvons toujours : les arts et le divertissement, les sciences et technologies, l’univers social, le dictionnaire, les sports ainsi qu’une section Méli-Mélo ; laquelle comprenant : énigmes, charades, jeux de mots, l’actualité, des notions d’apprentissage en français, anglais et mathématiques.

Monsieur Jean Nadeau, responsable de l’activité depuis de très nombreuses années, profita de l’occasion pour remercier l’ensemble des jeunes qui ont participé, ainsi que tout le personnel enseignant et de direction ayant généreusement accepté, en dépit des aléas de la pandémie, d’ouvrir leurs portes à l’organisme et son concours encore une fois cette année. De plus, ce dernier tenu à offrir son support aux équipes en lice.

« Nous sommes très heureux d’être en mesure de tenir l’évènement 2022 en présentiel. Ainsi, j’aimerais par le fait même souhaiter la meilleure des chances à tous les jeunes qui seront en compétition à la finale du Club le 13 mars à compter de 13 h. Par la suite les vainqueurs de cette étape seront appelés à défendre leurs couleurs dans la finale de secteur qui devrait en principe se tenir quant à elle, aux alentours du 10 avril prochain. » de conclure le dynamique et fort sympathique bénévole.