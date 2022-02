Zachary Giguère devient porte-parole du Défi ski Leucan

Windsor — Le 14 janvier 2020, l’univers du jeune Zachary Giguère s’écroule. Âgé de 17 ans, il apprend qu’il est atteint d’une leucémie aiguë lymphoblastique. Il n’a surtout pas baissé les bras. Aujourd’hui, à 19 ans, le jeune de Windsor est devenu le porte-parole du Défi ski Leucan qui se déroule le 12 mars à Bromont.

« Je souhaite que mon histoire puisse donner du courage aux autres personnes qui ont le cancer. C’est aussi très agréable de me retrouver avec les gens de Leucan qui forme en fait une grande famille », raconte Zachary Giguère.

Les différentes équipes inscrites pourront alors dévaler les pentes et se promener sur les pistes de Bromont, montagne d’expériences. L’événement se déroule pour venir en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

Deux types d’équipes peuvent s’inscrire au Défi ski Leucan, soit les groupes corporatifs et participatifs. Le premier s’adresse aux collègues d’une même entreprise (quatre à huit participants), alors que l’autre est réservé aux familles ou aux amis (limite de quatre participants).

« Je veux livrer un message d’espoir. Même atteint d’un cancer, il y a de belles choses dans la vie. La vie continue et il faut persévérer. Il y a des gens qui sont là pour nous aider », lance Zachary en entrevue.

17e édition

Il s’agit de la 17e édition. C’est une descente à l’heure, de 10 h à 20 h, en ski alpin, en planche à neige ou en randonnée alpine.

« Jusqu’à présent, nous avons une soixantaine d’équipes inscrites. Cette année, le thème, c’est le fluo. Nous invitons donc les gens à s’habiller dans cette palette de couleur », souligne Ève Mathieu, chargée de projets, développement philanthropique, à Leucan Estrie.

Chaque année, Leucan Estrie ramasse environ 200 000 $ avec cette activité de financement. Cette année, les responsables de l’événement souhaitent recueillir une somme similaire.

En Estrie seulement, depuis 2006, ce sont plus de 3 millions $ qui ont été amassés grâce au Défi ski Leucan.

« Zachary est une personne exceptionnelle. Il y a six équipes inscrites en soutien à ce jeune qui est tellement positif. Même si c’est très difficile ce qu’il vit, il est toujours souriant. De toute évidence, il est fier de faire partie de l’équipe de Leucan. C’est un rassembleur avec les autres jeunes », insiste Mme Mathieu.

Et la mère de Zachary n’a que de bons mots pour Leucan Estrie. « Les services offerts sont exceptionnels. Leucan est bien présente dans nos vies. L’organisme va même jusqu’à donner des bourses d’études. Leucan est vraiment là pour les familles », mentionne Lise Boilard.

« Me sentir encouragé et supporté me donne envie de m’amuser ! C’est drôle, je réalise que quand je me rends à mes traitements à Sherbrooke, je fais rire les autres enfants malades. J’ai fait ma première course avec mon quatre-roues pour Leucan. Je portais fièrement mon chandail rouge. J’ai reçu une vague d’amour et d’encouragement avec les participants », termine Zachary Giguère.

Les gens peuvent encore s’inscrire à defiski.com. Défi ski Leucan est présenté par Fenplast et par Desjardins, en collaboration avec Empire. Il se tient en simultané sur sept montagnes.