Un projet de service de garde est en élaboration à Saint-Camille

Saint-Camille — Interpellé par la situation criante du manque de place en garderie sur le territoire de la municipalité de Saint-Camille et devant l’absence de ressources, un regroupement de citoyens désire apporter son aide à la communauté.

En effet le Groupe du Coin, une entreprise privée s’étant notamment autrefois portée acquéreur du bâtiment qui allait devenir le P’tit Bonheur, ainsi que de l’ancien presbytère qui est depuis passé aux mains de la Coopérative d’habitation locale, a présenté au conseil de ville la semaine dernière, un projet visant cette fois à se porter acquéreur d’une résidence pour y installer une future garderie.

Ayant reçu l’aval des élus en ce qui a trait au projet d’achat de la maison et au bien-fondé de la démarche des investisseurs à l’esprit communautaire, le conseil municipal a également mandaté la corporation de développement économique pour épauler le dossier et se pencher sur la situation en accompagnant les parents du village dans leurs démarches.

Concrètement, le Groupe du Coin achèterait la résidence pour la revendre à prix déterminé, à un promoteur désirant s’installer et opérer un service de garde au cœur du village.

« Il s’agit d’un projet très intéressant répondant à un besoin pour notre communauté. Étant située tout juste aux côtés du dépanneur et par conséquent non loin de l’école, la résidence représente certainement un lieu stratégique pour ce type de projet. Les parents et familles nous ont soulevé la problématique plus d’une fois déjà et nous savons que nous faisons face à une réalité qui se veut difficile avec plus d’une vingtaine d’enfants ayant besoin d’une place en garderie actuellement. Cela est d’autant plus marquant du fait que nous avons assisté à la fermeture de quatre services de garde au cours des dernières années. », d’expliquer M. Philippe Pagé, maire de Saint-Camille.

Celui-ci mentionna également les enjeux de distances qui relient présentement les citoyens de la municipalité à des centres de la petite enfance, notamment située à Val-des-Sources ou encore à Wotton.

« Il est primordial de développer et d’assurer des services de proximité à nos citoyens, de ce fait plusieurs démarches et demandes en ce sens ont été faites aux autorités gouvernementales et je dois dire aujourd’hui que nous percevons une belle écoute de leur part, réellement on sent que notre appel a été entendu, ce qui ne peut que nous donner confiance en l’avenir. », conclut M. Pagé.