Des artistes et familles de Val-des-Sources se sculptent un peu de bonheur hivernal

Val-des-Sources — Pour une deuxième année consécutive, la ville de Val-des-Sources lançait l’initiative de tenir une fin de semaine de création extérieure sur son territoire.

C’est ainsi que du 11 au 13 février dernier, quelques artistes et familles citoyennes sélectionnées, ont pu laisser libre cours à leur imagination en réalisant de magnifiques sculptures à même les blocs de neiges disposés à cet effet par la municipalité.

Visage, animaux ou encore personnages mythiques, les différentes œuvres exposées aux abords de la première avenue, témoignent non seulement du talent des ses créateurs, mais aussi du plaisir que représente le fait de profiter des joies de la saison hivernale.

Il faut dire toutefois que quelques enjeux sont tout de même venus pimentés la fin de semaine, alors que le redoux du vendredi et la pluie qui est tombée auront apporté leur lot de contraintes. À l’inverse, le froid sibérien du dimanche rendit quant à lui les derniers ajustements pour le moins difficiles en raison de la dureté de la matière.

Mentionnons qu’il aura été nécessaire pour certains, de réparer ou encore tout simplement reprendre des portions du travail effectué, en raison de parties tombées ou ayant subi des dommages de vandales au cours des heures précédentes.

Ce fut notamment le cas pour la sculpteure Mélanie Gauthier, qui a vu la tête de son œuvre Valentine être séparée de son tronc et où des graffitis furent également ajoutés par de tierces personnes.

Cela dit, l’artiste qui a consacré plus d’une quinzaine d’heures de travail à son œuvre, aura redoublé d’efforts pour remettre le tout en place et finalement parvenir à terminer sa jolie création en fin de journée dimanche. Bien qu’elle ait dû faire face à ces quelques aléas, cette dernière se disait tout de même ravie d’avoir de nouveau eu la chance de participer à l’évènement

« Ça prendrait plus d’activités de ce genre, et ce tout au long de l’année, je pense. Les gens qui marchent et qui passent en voiture adorent ça. », a-t-elle notamment mentionné. Mme Gauthier termina en mentionnant avec humour qu’avec le froid glacial du dimanche, un commanditaire de chocolat chaud ne serait certes pas de refus lors d’une prochaine édition.