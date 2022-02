Toujours la même passion après 35 ans de loyaux services comme pompier

Richmond - Après 35 ans de loyaux service comme pompier au Service de sécurité incendie de la région de Richmond, le capitaine Sylvain Durocher parle de son métier encore avec beaucoup de passion.

Tout comme Pierre Côté (20 ans) et Michael Houle (10 ans), Sylvain Durocher devait être honoré pour ses 35 ans de services. La pandémie fait en sorte que la cérémonie a dû être reportée.

Quoi qu’il en soit, M. Durocher se souvient très bien de ses débuts comme pompier. « Plus jeunes, c’est un métier qui me fascinait. C’est un métier à part des autres. Je voulais l’essayer. Surtout que j’avais déjà des amis à l’intérieur de l’organisation. J’ai essayé et j’y suis encore », raconte M. Durocher.

Avant tout, il aime rendre service aux gens. « C’est vraiment un service essentiel que nous offrons. C’est plus fort que nous. C’est comme si nous avions ça dans le sang. Nous voulons sauver des vies », mentionne le capitaine Durocher.

Certains moments sont plus difficiles. « Il y a les personnes qui décèdent lors d’un sinistre. Les accidents de la route peuvent aussi être très pénibles à l’occasion. C’est dans notre région; on peut donc connaître les victimes. C’est difficile de voir des gens pris dans une carcasse. Nous avons toujours en tête que ça peut être quelqu’un de la famille. Ce n’est pas arrivé encore et il faut que ça continue », souhaite M. Durocher.

Et le pompier a l’intention de continuer. « Tant que la santé est là. Je ne vois pas pourquoi je mettrai fin à cette passion », termine M. Durocher.

« Il y a toujours des hauts et des bas dans une caserne. Il s’agit de voir les choses positivement et de voir à ce que ça aille bien à l’intérieur de l’organisation », termine le capitaine Durocher.