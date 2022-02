Offrir de l’encadrement jusque dans les activités communautaires extérieures

Danville — Depuis maintenant trois ans, les membres de l’équipe d’intervenants de la Maison des Jeunes au Point de Danville ont pris en charge par contrat avec la ville de la mise en place et de l’entretien de la patinoire municipale extérieure.

Située tout juste aux côtés de la piscine, à quelques pas seulement de l’emplacement où loge l’organisme jeunesse à l’intérieur des murs du centre Mgr Thibault, la patinoire offre une perspective d’interactions et d’interventions encore plus intéressantes pour la MDJ.

« Il a trois ans, j’ai su que la municipalité était à la recherche de quelqu’un pour s’occuper de la patinoire extérieure. Or, comme je voyais régulièrement les jeunes qui fréquentent nos installations se rassembler près de celle-ci au bas la petite butte, je me suis dit que cela pourrait être fort intéressant et tout aussi pertinent d’assurer la continuité du service et par le fait même, de demeurer près des jeunes en nous occupant du site de la patinoire. J’ai donc pris contact avec l’hôtel de ville et nous en sommes venus rapidement à une entente. », relate M. Jean Couture, coordonnateur de la Maison des Jeunes danvilloise.

En poste depuis maintenant sept ans, M. Couture possède une vaste connaissance de ce que peut représenter les besoins en interventions auprès de la clientèle citoyenne adolescente locale. « Nous avons une équipe formée de sept personnes, qui se relaient à la tâche dans une moyenne de 80 heures par semaine environ, afin d’offrir la meilleure qualité de glace possible aux usagers de l’endroit. De ce nombre, mentionnons notamment l’excellent travail du responsable Philippe Coté, qui en assure aisément la moitié à lui seul. », de poursuivre M. Couture.

Ce dernier mentionna d’autant plus apprécier le fait de pouvoir s’investir dans le projet et demeurer en interrelations avec les jeunes, mais aussi les moins jeunes, car des parents profites parfois de l’occasion pour échanger sur des situations touchant directement leur enfant avec un intervenant sur place ou même à l’occasion demander conseil ou un peu d’aide dans certains cas plus précis.

« Avoir accepté le mandat de nous occuper des installations hivernales sur le site de la patinoire, nous permet sans l’ombre d’un doute d’assurer une présence plus régulière et par le fait même, d’élargir le filet de sécurité autour des jeunes, un élément qui n’est certes pas négligeable surtout en période de pandémie. », a-t-il poursuivi.

Questionné sur le niveau d’implication des jeunes dans le travail quotidien, Jean Couture mentionna à juste titre, que bien que l’ensemble des tâches sont assurés par le personnel responsable, il n’en demeure pas moins que les jeunes et les bénéficiaires des lieux en général, ont la liberté de pouvoir mettre l’épaule à la roue en aidant à déblayer la surface glacée avant de débuter une joute amicale.

« Il est également important pour nous d’être en mesure de démontrer la réalité du milieu aux jeunes et de créer un premier lien direct entre eux et la municipalité. », conclut le coordonnateur.

Bien qu’évidemment tributaire des conditions météorologiques, la patinoire de Danville est généralement en opération du mois de la fin décembre à la mi-mars de chaque année. Offrant une qualité de glace des plus appréciables, cela lui permet d’accueillir en moyenne près d’une centaine de visiteurs par jour durant les fins de semaine. À noter que le retour de l’anneau de glace semble également s’avérer des plus appréciés de la population cette année.