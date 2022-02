Froid intense : la conduite automobile est affectée

Actualités – L’Étincelle — Les usagers de la route doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques particulières lorsque plusieurs journées froides intenses se succèdent.

Cette vague de froid qui se poursuit cette semaine affecte les déplacements des personnes qui prennent la route.

Puisque les températures seront sous les -12 °C, l’efficacité des fondants généralement utilisés par le Ministère sera fortement réduite, voire nulle. Afin de sécuriser les routes sous sa responsabilité, le ministère des Transports épandra des abrasifs. De plus, lors de froid intense, l’adhérence des pneus est réduite, ce qui allonge la distance nécessaire pour effectuer un freinage d’urgence.

En conséquence, le ministère recommande aux usagers de la route de s’informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et d’adapter leur conduite en fonction des conditions en vigueur. En outre, en raison de l’effet du froid sur la chaussée et les pneus, les usagers devraient augmenter de façon significative la distance entre les véhicules.

Les usagers de la route devront donc faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières parfois changeantes sur un même tronçon routier. Par ailleurs, les automobilistes sont également invités à reporter les déplacements non essentiels.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

• se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes de Québec 511 ;

• s’assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter les rigueurs de la saison froide et est équipé d’une trousse de secours ;

• déneiger et déglacer entièrement votre voiture en faisant un tour complet des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent :

• adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières ;

• garder une distance sécuritaire entre les véhicules ;

• s’assurer d’être visible par les opérateurs de machinerie et les autres véhicules en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position) spécialement en mauvaise visibilité et en conditions de poudrerie ;

• faire preuve de patience en présence des véhicules d’entretien hivernal et s’assurer d’être visible pour leurs conducteurs : ces mastodontes comportent des angles morts dont on doit se méfier !