Tomber virtuellement amoureux de la Région des Sources

Val-des-Sources – L’Escouade d’accueil, formée de Marie-Pier Therrien de Place aux jeunes et de Véronique Pelletier de la MRC des Sources, vous prépare une soirée découverte festive de la région, couronnée d’un Quiz Desjardins : Connais-tu Les Sources?

Une visite VIP de la MRC des Sources

Cette soirée 6@8 qui se tiendra en mode virtuel le 24 février 2022 vise à offrir une incursion dans la région, guidée par deux ambassadrices dynamiques, afin de lever le voile sur les principaux atouts et trésors cachés, tout ça dans le confort de votre foyer. Cette soirée s’adresse aux futurs et nouveaux résidents de la MRC des Sources, afin de faciliter leur intégration dans la région. Les participants auront le plaisir de recevoir à leur porte une boîte surprise de produits locaux. Cette boîte permettra de voir, sentir et goûter Les Sources en attendant de pouvoir venir directement sur place. Il y aura d’ailleurs un certificat-cadeau pour une activité locale dans ce panier découverte.

Un intérêt confirmé pour les Cantons-de-l’Est

Le constat est là, les données de l’ISQ nous le confirment, notre région est de plus en plus attractive. Il faut profiter de cette occasion en or d’avoir de précieux contacts dans votre projet d’établissement dans Les Sources. « Dans les dernières années, nous avons mis beaucoup d’efforts pour offrir des emplois intéressants et pour développer une expérience de vie distinctive sur notre territoire. Nous sommes heureux de voir que notre travail a porté fruit », mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

Au programme

Une visite virtuelle de la région animée par l’équipe d’accueil commencera la soirée, entrecoupée d’informations privilégiées sur les incontournables à connaître dans toutes les municipalités du coin. Ensuite prendra place le Quiz Connais-tu Les Sources?, afin de tester à chaud vos connaissances suite à la visite virtuelle. Nous aurons la chance d’avoir avec nous à l’animation Yan St-Hilaire, qui anime fréquemment des soirées de quiz ludiques à la Microbrasserie Moulin 7. Nous terminerons la soirée par la révélation du contenu de la boîte surprise. « Lors de cette soirée, les participants seront en mesure de constater la grande vitalité et la solidarité qui émanent de nos acteurs et de nos communautés », mentionne Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources.

Pour inscription, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel paj@cjerichmond.qc.ca