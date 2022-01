Votre Voisin Renaud remet 840 $ en denrée

Windsor (GA) – Le dépanneur Votre Voisin Renaud a remis des denrées d’une valeur de 840 $ aux Chevaliers de Colomb de Windsor.

C’est la deuxième année que le commerce de la rue Saint-Georges met sur pied cette activité de bienfaisance.

« Nous évoluons sous la bannière Sobeys. IGA a toujours sa campagne de la guignolée. Auparavant, les gens apportaient des denrées qui étaient ensuite redistribuées à travers les organismes de ma région. À cause de la pandémie, maintenant, IGA vend des sacs-cadeaux ou des cartes-cadeaux au montant de 10 $. Après quoi, l’entreprise achète des denrées pour ensuite les remettre », explique Patrick Labrie, un des propriétaires du dépanneur Votre Voisin Renaud.

Cette année, ce sont des cartes-cadeaux qui ont été vendues à la clientèle dans le but d’acheter des denrées. « En réalité, nous demandons aux gens un don de 10 $ et en échange nous leur avons remis une carte de souhaits qu’ils pouvaient utiliser plus tard », explique M. Labrie.

Ainsi, le dépanneur a amassé une somme de 840 $. « Après quoi, nous avons acheté des denrées au prix coûtant. La valeur est donc bonifiée », précise-t-il.

Cette année, les denrées ont été remises aux Chevaliers de Colomb de Windsor. « Ils les ont redistribuées dans leurs paniers de Noël », raconte Patrick Labrie.

D’une façon assurée, l’expérience sera rééditée l’an prochain. « Dans ce projet, tout le monde est heureux. C’est certain que nous serons de retour l’année prochaine », termine M. Labrie.