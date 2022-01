Décès de l'ex-conseiller municipal de Richmond M.Réal Veilleux

Richmond - Le conseil municipal de Richmond a appris la triste nouvelle du décès de l'ex-conseiller municipal monsieur Réal Veilleux, à l'âge de 86 ans.

Monsieur Veilleux, qui a également été directeur général du Foyer de Richmond, a fait ses premiers pas en politique municipale lors de son élection en 1995. Il aura été représentant du quartier numéro 3 jusqu'à son retrait en 2013. L'ex-maire de Richmond, monsieur Marc-André Martel qui l'a bien connu, se souvient d'un « homme qui faisait partie de la solution. Il était toujours prêt à aider. Je me souviens l'avoir souvent consulté, je trouvais qu'il était de bons conseils, un homme sage ». Monsieur Veilleux a également été très impliqué dans le sport à Richmond, notamment dans le hockey.

Pour sa part, M. Guy Boutin, conseiller municipal, se rappelle de M. Veilleux comme d'un « homme impliqué dans le développement de sa communauté. Il a siégé de nombreuses années au conseil d'administration du Comité de promotion industrielle de la région de Richmond. Le développement économique de sa municipalité d'adoption lui tenait à coeur. Il était aussi grandement impliqué dans le hockey sénior », souligne celui qui l'a côtoyé 8 ans à la table du conseil municipal.

De son côté, l'actuel maire, M. Bertrand Ménard, se souvient de voyages de pêche mémorables avec M. Veilleux. « C'était un bon ami. J'ai travaillé avec lui au tournoi Mousquiri, au hockey mineur. Il était impliqué pour la bonne cause et il aimait les gens ».

Le maire de Richmond, Monsieur Bertrand Ménard, au nom des membres du conseil municipal et du personnel de la Ville de Richmond tient à saluer le dévouement de Monsieur Veilleux au mieuxêtre de sa communauté et transmet ses plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu'à ses enfants.