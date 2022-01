Troisième appel à projets pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale

Val-Saint-François – Cet appel à projets, soutenu par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, invite les organismes communautaires du Val-Saint-François, qui interviennent en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, à déposer des projets d’ici le 25 mars 2022. L’aide financière maximale pouvant atteindre 40 000 $ par projet.

Tous les organismes identifiés dans le cadre de référence régionale de l’Alliance pour la solidarité de l’Estrie 2018-2023, que ce soient des organismes communautaires, des entreprises d’économie sociale et des organismes publics, comme les municipalités, sont admissibles et peuvent soumettre des projets.

Le cadre de référence régional, disponible sur le site de la MRC du Val-Saint-François et au bureau de la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François, définit les critères d’admissibilité qui doivent être respectés, en conformité avec les normes du Fonds québécois d’initiatives sociales. Les projets proposés doivent, entre autres, prioriser la mise en œuvre d’actions structurantes qui auront des effets à long terme et agiront sur les déterminants de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Pour tous les détails et pour vous procurer le formulaire pour présenter un projet, ainsi que le Cadre de référence régional de l’Alliance pour la solidarité de l’Estrie 2018-2023 et tous les documents pertinents, communiquez avec la CDC du Val-Saint-François au 819 357-0011 ou à l’adresse cdcduvalsf@gmail.com ou, consultez le site de la MRC.