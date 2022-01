Des policiers partagent le fruit de leur chasse avec les plus démunis

Wotton(RL) —À la fin de 2021, trois agents de la sureté du Québec du poste de Wotton, ont fait preuve de très grande générosité, en offrant plus d’une vingtaine de livres de viande de chevreuils à l’organisme Cuisine Amitié de la MRC des Sources.

Étant de fervents adeptes de la chasse et ayant tous eu la chance de rapporter personnellement une bête à la maison lors de leur dernier périple automnal, les trois hommes ont donc décidé, un peu avant la période des fêtes, d’en partager les fruits avec les plus démunis de leur communauté.

Cette contribution de nourriture, fortement prisée, fut dès lors destinée à la confection de pâtés au profit des paniers de Noël. Une fois mélangée à d’autres types de viandes, on estime à près d’une cinquantaine de pâtés le nombre qui aura été produit, ce qui aura certainement permis à bien des familles de passer un Noël beaucoup plus chaleureux.

Notons que si l’action fut initialement lancée par le sergent Alain Bourque, il appert que ses collègues, les agents Alex Loiselle et Marc-André Lapierre, eurent tôt fait d’accepter l’invitation de se joindre à lui, et ce, avec le plus grand des plaisirs pour le bien de la collectivité.