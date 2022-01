Le Centre d’action bénévole de Windsor et région vend 2083 pâtés

Windsor (GA) – Le Centre d’action bénévole de Windsor et région a dépassé son objectif en vendant pas moins de 2083 pâtés dans le cadre d’une campagne de financement.

L’objectif avait été fixé à 2000 pâtés. L’an dernier, le Centre d’action bénévole avait vendu 1800 pâtés. Ils étaient vendus cette année à 10 $ l’unité.

« Cette année, en fixant l’objectif, nous nous sommes dit pourquoi pas une petite coche de plus. Nous avons commencé notre campagne en début novembre. Ça a commencé tranquillement, mais les gens se sont mis dans l’esprit de Noël et les ventes ont explosé », raconte Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Ainsi, le pâté à la dinde, le pâté mexicain, le pâté au saumon et la traditionnelle tourtière ont été offerts à la clientèle.

« Ces pâtés-là, nous les retrouvons dans nos mets cuisinés tout au long de l’année, à l’exception de la tourtière que nous réservons spécialement pour le temps des Fêtes », précise Mme Boisvert.

En fait, les mets cuisinés du Centre d’action bénévole font partie d’un volet lucratif mis en place au printemps dernier. Les plats vendus servent à accomplir la mission de l’organisme au quotidien, dont entre autres la popote roulante, la banque alimentaire et les services aux aînés.

« Il y a des centres d’action bénévole qui gère une friperie pour amasser des fonds ; nous, c’est le volet culinaire qui nous permet de récolter des fonds. Nous sommes maintenant reconnus pour nos pâtés, des produits de gamme », affirme Mme Boisvert.

La vente de pâtés durant e le temps des Fêtes visait une vaste clientèle. « Il s’agissait de monsieur et de madame tout le monde. Nous en avons vendu à nos clients de la popote roulante. Certaines compagnies en ont acheté pour ensuite les redistribuer et les offrir en cadeaux à leurs employés. Des municipalités ont fait la même chose. Il y a le volet particulier et le volet entreprise », précise la directrice générale.

Dès le mois de novembre, trois des quatre employés du Centre d’action bénévole ont mis la main à la pâte pour la fabrication des pâtés. « Bien sûr, nous avons l’aide de nos bénévoles tout au long de l’opération. C’est une aide inestimable et indispensable. Sans eux, ce serait impossible de mener à terme un tel projet », avoue Mme Boisvert.

L’argent amassé, plus de 10 000 $, servira principalement à maintenir les activités du Centre d’action bénévole. « Par exemple, si au cours de l’année il nous manque des aliments pour notre banque alimentaire, nous aurons les sous pour aller en acheter. »

Depuis plus de 40 ans, le Centre d’action bénévole de Windsor et région dessert également les municipalités de Saint-Claude, de Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Stoke et de Val-Joli.