Les défis du milieu communautaire du Val-Saint-François

Après plus de 20 mois de pandémie, les groupes communautaires de la région ont tenu à faire le point sur la situation socioéconomique. Quatre grands enjeux ont retenu l’attention des participantes.

La santé mentale

Force est de réaliser que la gestion des conflits occupe une place importante dans les interventions des travailleuses du milieu communautaire. On constate que la détresse psychologique a augmentée et elle est palpable sur le terrain, notamment lors des activités de dépannage alimentaire. Il y a un manque criant de ressources pour venir en aide à la population et, de toute évidence, des organismes ont besoin d’un moment pour « recharger leurs batteries ».

La main d’œuvre.

Comme la plupart des secteurs d’emploi au Québec, le milieu communautaire n’échappe pas au grave problème de pénurie de main d’œuvre et de recrutement de bénévoles. Dans certaines organisations, les conditions de travail sur le plan monétaire font en sorte qu’il est de plus en plus difficile de retenir ou encore de trouver du personnel qualifié. Aussi, des intervenantes soulignent qu’il y a un sérieux défi au niveau de la réussite éducative des jeunes qui sont tentés de ne pas terminer leurs études secondaires afin de faire le saut sur le marché du travail.

Les services de garde

En lien avec la pénurie de main d’œuvre, il y a un besoin urgent de services de garde, particulièrement en milieu familial. Ceci entraine de multiples répercussions tant au niveau économique que social, particulièrement en ce qui a trait aux conditions de vie des femmes. Un comité spécial piloté par la concertation enfance-jeunesse-famille Valfamille a été mis en place afin de trouver des pistes de solutions.

Le logement

Enfin, la difficulté de trouver un logement se fait sentir sur notre territoire. Les logements sociaux, abordables et les logements adaptés pour les aînés sont de plus en plus rare dans la région. Ici encore, un comité spécial porté par le CDC du Val-Saint-François s’est créé pour mobiliser le milieu à cet autre enjeu.

Malgré ces défis colossaux pour notre territoire, les groupes communautaires font preuve de résilience, d’agilité et multiplient les initiatives pour trouver des solutions. Ils sont conscients qu’une partie de la solution repose sur le travail d’équipe et l’entraide avec tous les partenaires et la population.

Texte de Diego Scalzo, Directeur de la Corporation de développement communautaire.