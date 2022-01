Un couvre-feu bien tranquille dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François

Actualités – L’Étincelle — Les policiers de la Sûreté du Québec n’ont enregistré aucun incident majeur sur le territoire des MRC des Sources et du Val-Saint-François en rapport avec le couvre-feu imposé par le gouvernement Legault.

« Dans la majorité des régions à notre niveau, il n’y a vraiment pas eu beaucoup de problématiques », raconte Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les policiers ont remarqué très peu de véhicules sur les routes pendant les heures du couvre-feu. « Il n’y a vraiment eu rien de majeur dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Depuis le 31 décembre dernier, un couvre-feu en vigueur entre 22 h et 5 h dans l’ensemble des régions du Québec.

Les policiers continuent d’assurer le respect des mesures sanitaires et peuvent intervenir si une personne se trouve à l’extérieur de sa résidence ou du terrain de celle-ci pendant la période visée par le couvre-feu. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 000 $ à 6 000 $ s’ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont passibles d’une amende de 500 $.

Afin de permettre aux personnes qui doivent se déplacer pour leur travail pendant les heures de couvre-feu de démontrer facilement la nécessité de ce déplacement, les employeurs sont invités à télécharger, à remplir et à signer le formulaire Attestation de l’employeur — Déplacement durant le couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec.