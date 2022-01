Des gestes de réconfort et de chaleur humaine qui perdurent envers les aînés de Danville

Danville(RL) —Au cours des 22 derniers mois, tel qu’on le sait tous maintenant trop bien les moments de réjouissances se sont faits rares et parfois encore plus pour certaines personnes âgées de notre communauté.

Si plusieurs initiatives avaient été mises de l’avant par différentes personnes, municipalités ou organismes, notamment afin d’apporter un peu de bonheur aux aînés durant la période des fêtes 2020, ce n’est malheureusement pas tout le monde qui fut en mesure de pouvoir répéter l’exercice au cours des dernières semaines.

Toutefois, mesdemoiselles, Annic Gingras et Patricia Duquette, ont tenu à apporter un peu leur touche de magie encore une fois cette année. En effet, ces dernières, accompagnées de précieux bénévoles, ont organisé des visites extérieures de la part du Père et de la mère Noël, des lutins ainsi que la fée d’étoiles, à l’Auberge le Louis D’Or de même qu’à la Résidence Ferland de Danville.

« Cela fait maintenant deux ans que nous organisons cette tournée et cela nous touche toujours autant de voir les sourires des gens, les voir nous saluer, nous souffler des baisers et nous remercier de notre passage avec des larmes et la main sur le cœur. L’an passé il n’y avait pas eu de Noël et cette année il était grandement réduit, donc on ne pouvait pas je trouvais que nous devions faire quelque chose pour tenter d’agrémenter un peu le moment des aînés de notre communauté.

Donc, une fois que nous avions réuni l’équipe, j’ai communiqué avec les propriétaires des résidences pour leur signifier que nous aimerions saluer les bénéficiaires par la fenêtre et notre initiative fut très bien accueillie. », de relater, Mlle Gingras, qui soulignait du même coup la grande générosité des gens par le fait d’avoir joint le mouvement ou encore d’avoir fourni costume et accessoires à la réalisation de ce projet humain.