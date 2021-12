Val-Joli (GA) — Après avoir apprécié un moment de solidarité lors de l’inauguration d’une croix commémorative, Marlène Boisvert, la mère de Pascal Lussier décédé lors d’un accident de la route le 18 août dernier vit son tout premier temps des Fêtes sans son fils disparu à jamais.

Plus de cent personnes ont pris part à l’inauguration de la croix installée à l’intersection du chemin Goshen et du 11e rang à Val-Joli, là où est décédé Pascal Lussier.

« Cette cérémonie m’a fait chaud au cœur. C’est comme si on avait assisté à de deuxièmes funérailles », commente Mme Boisvert, lors d’une entrevue accordée aux Actualités — L’Étincelle.

Elle soutient qu’elle a été surprise par le nombre de personnes présentes. « J’avais lancé l’invitation à quelques proches. De fil en aiguille, un invite le un et un invite l’autre. Plus d’une centaine de personnes sont finalement venues, dont plusieurs amis de Pascal. C’est très touchant. Il y avait beaucoup d’émotion », précise-t-elle.

Mme Boisvert a pris la parole pendant la cérémonie et s’est adressée à son fils : « Aucun mot ne peut décrire la peine et le vide qui nous habite depuis ton départ. Ta présence, ton magnifique sourire, ta bienveillance, tes taquineries, ta joie de vivre et tes gros câlins nous manquent à tous. Tu étais notre petit rayon de soleil au quotidien. Désormais, tu continueras à vivre à travers chacun de nous. »

Temps des Fêtes

Un premier temps des Fêtes sans Pascal, c’est très difficile à vivre pour toute la famille, dont le père Jean Lussier et son frère Maxime. « C’est très douloureux. Nous essayons de nous occuper beaucoup. Nos plans de Noël n’ont pas été comme d’habitude », avoue Mme Boisvert.

« Nous avons fait quelques petits changements pour être en mesure de supporter toute cette douleur aussi intense », ajoute-t-elle.

Envahie par un grand moment de tristesse, Mme Boisvert insiste sur le fait que ses deux fils ont souvent voyagé ensemble puisqu’ils travaillaient au même endroit. « Imaginez, j’aurais pu en perdre deux du même coup. »

Combat

Mais son combat n’est pas terminé dans le but de faire installer des feux de circulation clignotants à l’endroit de la tragédie.

« Ce n’est pas fini. Nous ne lâcherons pas le morceau tant que les feux clignotants ne seront pas installés pour prévenir les gens de la dangerosité de cette intersection », affirme Mme Boisvert.

Du côté de Val-Joli, les autorités municipales ont promis l’installation d’un arrêt clignotant à cet endroit problématique.

Elle compte beaucoup sur le rapport du coroner pour obtenir ce qu’elle souhaite. « Il ne faut plus jamais que ça arrive ce genre de tragédie », insiste la mère de Pascal.

Mme Boisvert a tenu à remercier certaines personnes pour le projet de croix commémorative, dont les propriétaires du terrain, Samantha Brazel et Brent Peterson ; le concepteur de la croix, Pierre-Olivier Labonté ; les réalisateurs G.R. Metal, Benoit et Maxime Raymond ; l’ambassadrice Sylvie Viger ; le gardien du projet, Yvan Frappier ; l’Équipe Top Coating ; Granvi -tech, Liliane et Ludovick Hardy ; Moïse Bergeron ainsi que Construction Gaétan Francoeur.