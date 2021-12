Un défilé tout en lumières à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —Le samedi 18 décembre dernier, les citoyens de Val-des-Sources ont eu droit à une parade de Noël tout en couleurs dans les rues de la ville. Organisé par le club de 3 et 4 roues de l’Or Blanc et appuyé par les autorités municipales, le défilé tenu en début de soirée aura su émerveiller petits et grands avec près d’une soixantaine de véhicules et chars allégoriques illuminés pour l’occasion.

Le trajet motorisé, qui véhiculait bien entendu le père Noël, a pris son envol au parc industriel de la municipalité et aura une durée au bas mot de 30 à 35 minutes environ, parcourant ainsi plusieurs artères de la municipalité, au plus grand bonheur des nombreux spectateurs positionnés le long des rues. Une fois la parade terminée, les gens étaient invités vers 18 h, à lever les yeux vers les hauteurs du parc Unipas, situé sur la 1re avenue, où un impressionnant feu d’artifice est venu clore de belle façon l’évènement.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu tenir cette activité et de constater l’appréciation des gens de la communauté. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des participants engagés, qui ont su concocter de superbes voitures allégoriques. Si notre but premier était d’égayer les enfants et les personnes âgées, ce qui fut d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle nous étions près des résidences et du centre hospitalier, il s’agissait également d’une manière de dire merci. Oui, dire merci aux différents propriétaires de terrains de la région qui accordent des droits de passage à nos véhicules de sentiers, ainsi qu’à la population en générale qui cohabite généreusement avec la circulation de ces véhicules tout au long de l’année. », de confier le président et directeur des loisirs du Club de 3 et 4 roues de l’Or Blanc, M. Maurice Marceau.

Ce dernier a également tenu à remercier l’ensemble des participants et commanditaires de l’évènement, ainsi que la ville de Val-des-Sources et son maire M. Hugues Grimard, lui qui a travaillé très fort au projet, notamment dans la recherche de partenaires financiers.

Ainsi le spectacle pyrotechnique, qui aura illuminé le ciel de la ville pendant plus d’une quinzaine de minutes, aura été rendu possible grâce à la participation de Desjardins, Englobe, Paradis et Frères-Home Hardware ainsi que la ville de Val-des-Sources.

« Je profite de l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui, pour souhaiter au nom de tous les membres et administrateurs de notre association, de très joyeuses fêtes à tous ! », de conclure M. Marceau.