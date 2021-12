Val-des-Sources(RL) —Les membres du conseil étudiant de l’école secondaire l’Escale de Val-des-Sources ont organisé une activité de financement pour le moins originale le mercredi 15 décembre dernier.

En effet, le comité étudiant a eu l’idée de tenir une séance d’entartage de professeurs et de membres de la direction, afin de recueillir des fonds et les remettre à l’organisme des Filles d’Isabelle pour la confection des paniers de Noël. Les étudiants avaient donc le loisir d’encourager, à leur choix, l’entartage d’un des membres du personnel, en échange d’une contribution volontaire pour la cause.

Au total, ce sont 12 personnes qui se sont généreusement prêtées à l’activité caritative amicale, mais il semble que le directeur M. Daniel Guillot ait représenté une cible de choix lors de cette journée, comme peut en témoigner la photo qui accompagne cet article, et ce au plus grand plaisir des élèves sur place.

L’enseignante responsable du conseil des élèves, Mme Karine Martin, mentionna au journal qu’une somme de 300 $ au total, fût amassée pour les plus démunis de la municipalité. En bonne joueuse et supportant pleinement l’initiative du comité, la jeune présidente du conseil étudiant, Mlle Daphnée Boire, s’est également prêtée avec le sourire au jeu de l’entartage festif.

En plus de cette initiative, mentionnons également que les élèves du premier et deuxième cycle se sont livré à une saine petite compétition, en tentant d’amasser le plus de denrées non périssables possible, ce qui aura permis de remettre également deux paniers d’épicerie bien remplis, au comité des Filles d’Isabelle d’Asbestos. Bravo aux jeunes pour leur implication sociale et félicitation aux généreux participants de cette amusante initiative hors du commun.