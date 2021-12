Près de 200 paniers de Noël distribués à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail acharné et d’implications communautaires, dans le but de recueillir dons et denrées alimentaires afin de venir en aide à la population de Val-des-Sources, l’heure était finalement à la distribution des paniers de Noël dimanche dernier à Val-des-Sources.

Chapeautée par les Filles d’Isabelle d’Asbestos et coordonnée par sa responsable de l’activité, madame Francine Audet, la distribution des paniers de Noël fut une fois de plus un vif succès. La grande générosité des gens de la région aura permis d’apporter du soutien alimentaire et beaucoup de réconfort à plus de 196 foyers de la municipalité. La salle des chevaliers de Colomb de Val-des-Sources revêtait les allures d’une véritable fourmilière dimanche dernier, alors qu’une quarantaine de bénévoles s’affairaient à la préparation, au chargement et à la livraison des boites de denrées.

Le comité organisateur a même pu compter sur la participation de trois voitures de police et six agents de la sureté du Québec, pour aider à la distribution des paniers, eux qui avaient également tenues des activités bénéfices pour recueillir des fonds pour la cause, tout au cours de l’année.

« Je me dois de remercier de nouveau la population pour leur immense générosité, car une fois de plus ils auront su faire la différence pour des familles dans le besoin. Lors de la distribution, certains d’entre nous auront été à même de constater les sourires et l’émerveillement sur le visage des enfants, ainsi que toute la gratitude témoignée par les parents, envers les gens de leur communauté, vraiment ces moments-là, ça vaut de l’or.

J’aimerais dire un grand, grand merci à tous les bénévoles impliqués, aux commanditaires, commerçants et entreprises qui nous ont appuyés dans cette cause si importante cette année encore, cela nous aura permis de confectionner des paniers de plusieurs centaines de dollars chacun, pour les plus démunis de Val-des-Sources. En dépit des embûches causées notamment par la pandémie, le changement d’emplacement pour l’organisation et toutes les mesures sanitaires qui prévalent, je pense que nous pouvons dire tout ensemble, Mission accomplie. », de mentionner, avec une fierté qui est certainement des plus méritées, Mme Francine Audet.