Du bonheur dans les rues de Danville

Danville(RL) — Comme annoncé dans notre précédente édition, les citoyennes et citoyens de Danville avaient rendez-vous samedi dernier, aux abords de certaines grandes artères de la municipalité, afin d’assister à la parade de Noël du village. Organisé de belle façon par Mme Joannie Filion et son équipe de précieux bénévoles, le défilé aura su apporter joies, sourires et bonne humeur, tant aux petits que les grands étant venus braver le froid.

Le convoi formé de plusieurs chars allégoriques, dont des camions thématiques décorés aux couleurs d’organismes, d’associations sportives et/ou d’entreprises partenaires de la région, de groupes de randonneurs, dont faisait notamment partie les membres du nouveau conseil de ville, des véhicules tout-terrain, ainsi que la plateforme transportant le toujours très attendu Père Noël, aura donc laissé sa trainée magique tout au long de son parcours.

Par la suite, les familles étaient invitées à se rendre du côté de la salle du conseil 3322 des chevaliers de Colomb, où une chasse aux lutins et des boissons chaudes les attendaient, avant que les enfants ne puissent enfin rencontrer le Père Noël une fois ce dernier sorti de sa cachette. Ce fut certes, l’un des points forts de la journée, alors que les enfants ont pu échanger quelque peu avec le mythique personnage et recevoir également un petit présent. L’après-midi de festivités s’est terminé dans le plaisir avec le conte de Cosmo le dodo.

« J’aimerais remercier l’ensemble des bénévoles, la ville de Danville et les généreux commanditaires locaux, qui ont tous contribué à rendre la réalisation de cette activité possible. », a notamment mentionné Mme Filion par l’entremise de vidéos de remerciements publiés sur les réseaux sociaux à la suite de l’évènement.

Voilà donc une activité rassembleuse, qui à l’aube du resserrement de certaines mesures sanitaires, aura su apporter un peu de réconfort et de chaleur humaine à la population danvilloise.