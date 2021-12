La Maison de la famille achète un des bâtiments de la Coopérative funéraire à Windsor

Windsor (GA) —La Maison de la famille Les Arbrisseaux a acheté le bâtiment appartenant à la Coopérative funéraire de l’Estrie sur la 3e avenue à Windsor aux coûts de 325 000 $. Le déménagement est prévu pour le début du mois d’avril.

« Nous nous considérons chanceux de l’avoir obtenu à ce prix-là. Nous sommes loin du prix annoncé à 419 000 $. La Coopérative funéraire n’était pas obligée d’accepter une offre d’achat aussi basse », avoue Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

Des rénovations seront toutefois nécessaires. Elles sont évaluées à environ 100 000 $, pour un total de 425 000 $. La mise de fonds est en fait le coût des rénovations.

« À la Coopérative funéraire, nous faisons de l’accompagnement des familles au moment du décès. Il y a comme une continuité dans la vocation de la Maison A. Boisvert, une véritable institution à Windsor. Ce ne pouvait pas être un meilleur acquéreur », affirme François Fouquet, directeur général de la Coopérative funéraire de l’Estrie.

Selon lui, le vendeur aurait pu obtenir plus. « Est-ce que la communauté aurait pu obtenir plus en retour ? La réponse est non », estime M. Fouquet.

Quatre fois plus grand

L’équipe de la Maison de la famille se retrouve dans des locaux quatre fois plus grands que ceux du 111, rue Saint-Georges. « Avec la covid, nous nous sommes rapidement rendu compte que nos locaux étaient trop petits », affirme Mme Tardif.

La direction de la Maison de la famille cherchait un emplacement depuis le mois de mai. « Il n’y avait pas beaucoup de choix dans la région répondant à nos critères et qui permettait à chacun des membres de l’équipe d’avoir son bureau pour les interventions », avoue la directrice générale.

« Nous voulions un bâtiment selon nos moyens financiers. Il ne fallait pas que la bâtisse devienne un obstacle au déploiement de nos services. Nous voulons en fait augmenter les services », ajoute Mme Tardif.

La Maison de la famille, qui dessert la MRC du Val-Saint-François, a choisi Windsor pour sa situation géographique. D’ailleurs, elle prévoit mettre ses locaux à la disposition d’autres organismes communautaires.

« Au cours de la dernière année, nous avons doublé notre équipe d’intervention. Nous pourrons ainsi recevoir plus de famille en même temps. Il y aura un service plus personnalisé. Nous pourrons organiser plus d’une activité à la fois », raconte la directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

Le déménagement permettra aussi à la Maison de la famille Les Arbrisseaux de développer le volet de six à douze ans. À l’heure actuelle, l’organisme intervient plus du côté des zéros à cinq ans.

Les activités de la Maison de la famille Les Arbrisseaux sont pour la plupart gratuites.