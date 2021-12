L’arbre à défi.s, l’inclusion au gré des saisons!

Val-des-Sources - C’est dans le cadre du programme culture et inclusion que le ministère de la culture et des communications du Québec a accordé une belle subvention de 20 000$ pour qu’un beau projet se concrétise pour Défi Handicap des Sources qui existe depuis maintenant 10 ans. Ce projet est en partenariat avec la Source d’Art pour la réalisation artistique.

L’idée est la création d’arbres en installation permanente dans un parc de la ville de Val des Sources et de permettre un habillage différent pour chacune des saisons. Ces habillages sont faits par des personnes vivant avec un handicap (déficience intellectuel (DI), déficience physique (DP) et trouble du spectre de l’autisme (TSA)) et supervisées par des artistes professionnels de notre région. Pour chaque saison, un groupe et un artiste sont attitrés. Le printemps est réalisé par le CRDITED avec Roxanne Ayotte, l’été par le groupe école SFIS avec Hélène Bouchard-Gauthier, l’automne par un groupe membre de défi et l’hiver par nos participants des mardi répit avec Noel-Ange Coderre.

Chaque arbre pourra être adopté par des partenaires voulant soutenir la cause de l’inclusion de leurs membres dans la société. Tous comme leurs arbres, chaque individu à besoin de soutien pour se déployer et pouvoir offrir la meilleure version de lui-même.

C’est avec fierté que qu’ils nous présenterons ce projet au printemps, projet qui a reçu beaucoup d’amour tout au long du processus qui a duré près d’une année!

C’est en unissant nos compétences que nous pouvons créer des œuvres extraordinaires!