Encore quelques jours pour soutenir la collecte Donner au Suivant à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —La fête de Noël arrive à grands pas et bon nombre d’organismes et de bénévoles sont à pied d’œuvre depuis plusieurs mois, afin de recueillir le maximum de dons et denrées alimentaires, pouvant apporter un peu de réconfort à des gens dans le besoin.

C’est notamment le cas des Filles d’Isabelle d’Asbestos, qui par l’entremise du mouvement « Donner au Suivant » continue d’accepter les dons de la population en prévision de la confection des paniers de Noël, dont la distribution à Val-des-Sources est prévue pour le 19 décembre.

De ce fait, dimanche dernier entre 10 h et 14 h, Mme Francine Audet, responsable de l’activité pour les Filles d’Isabelles, ainsi que son équipe de 25 valeureux bénévoles, étaient installés à la salle La Bénévole, située au 209 de la 8e avenue à Val-des-Sources, afin d’accepter les livraisons de dons pour la cause.

Il est à noter que des membres du comité seront aussi sur place minimalement entre 9 h et midi, tout au long de la présente semaine, afin de poursuivre leur collecte d’aide communautaire.

Les gens sont donc invités à venir y déposer des denrées non périssables, des cannettes consignées et des dons en argent, qui serviront tous à soutenir la cause des paniers de Noël. « Nous avons encore une fois un support fort appréciable de la part d’organismes, de gens d’affaires et de la population en générale. On constate que les gens sont conscients du fait que ce n’est vraiment pas une période facile pour plusieurs et la lutte à la pauvreté c’est un défi continuel. La définition de la pauvreté n’est pas la même pour tout le monde et il faut en parler.

Ce ne sont pas uniquement les personnes sans emploi qui se retrouvent dans le besoin et il ne faut pas être craintif de demander de l’aide, car tout est entièrement confidentiel. Les demandes sont en croissance cette année encore et nous souhaitons, cette fois, être en mesure d’apporter du support et du réconfort à plus de 200 familles si cela est possible. Si nous étions habituellement installés à la salle de l’église Isaac-Jogues par les années passées, il nous a fallu nous relocaliser, car l’espace est actuellement occupé pour les besoins de la vaccination. C’est donc très important que les gens le sachent. », de souligner Mme Audet.

Cette dernière, qui œuvre dans le dossier des paniers de Noël depuis plus de 25 ans maintenant, nous mentionnait également qu’en dépit du fait que les gens ont la très grande générosité de vouloir offrir des jouets parmi leurs dons, madame Audet mentionna ne pouvoir les accepter, car avec la pandémie qui continue de sévir, il s’avère malheureusement impossible de les remettre aux familles en raison de l’ensemble des mesures sanitaires toujours en vigueur.

Pour les personnes qui désireraient obtenir de plus amples renseignements sur la collecte « Donner au Suivant », il est possible de communiquer avec la responsable du comité au 819-879-5051.