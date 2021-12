Un séjour exploratoire dans sa formule traditionnelle

Windsor — Organisé par Place aux jeunes Val-Saint-François et par MRC du Val-Saint-François, le séjour exploratoire a pu se tenir dans sa formule traditionnelle.

Linda Desautels, agente d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC, ainsi que Marie-Soleil Maurice, agente Place aux jeunes (Carrefour jeunesse emploi — comté de Johnson) du Val-Saint-François, se réjouissent des succès obtenus.

Ce séjour exploratoire, qui se voulait à la thématique agroalimentaire, a aussi été organisé grâce à la collaboration de l’agente de maillage ARTERRE et de l’agente de développement en agroalimentaire de la MRC du 19 au 21 novembre dernier.

Lors du séjour, les participants ont pu visiter et échanger avec de nombreux entrepreneurs issus principalement du domaine agroalimentaire sur l’ensemble du territoire de la MRC.

Entreprises en agrotourisme, distillerie, entreprise d’économie sociale, musées, présentation des services et infrastructures, écurie, vignoble ainsi que plusieurs producteurs et commerces locaux ont été mis de l’avant tout au long du weekend.

Un 5 à 7 de bienvenue a eu lieu en guise de lancement du séjour. En plus des participants, les organisatrices ont pu compter sur la présence de plusieurs partenaires et personnalités comme des élus du monde municipal et fédéral, de l’ARTERRE, de l’UPA, d’organismes communautaires et de développement économique ainsi que de nouveaux citoyens du Val, le tout dans une ambiance des plus conviviale.

Le séjour exploratoire, organisé sur trois jours, a pu permettre aux participants de développer leur réseau de contacts en rencontrant des gens issus d’un domaine semblable ou connexe, des entrepreneurs, des intervenants socio-économiques, des élus ainsi que des citoyens engagés dans leur milieu.

« Les participants ont été charmés par la région et surpris de voir la mobilisation d’un si grand nombre d’élus, d’entrepreneurs et d’intervenants du milieu et ont trouvé les échanges d’une grande richesse. Ils espèrent tous pouvoir concrétiser leurs projets dans les meilleurs délais », mentionnent les responsables de l’activité.