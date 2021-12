La Féérie des Fêtes en voiture fut magique !

Windsor —Le Père Noël, la Fée des étoiles et leurs lutins étaient de passage à Windsor samedi dernier au Centre sportif J.-A. Lemay pour fêter l’arrivée du temps des Fêtes avec les citoyens de Windsor, Val-Joli et Saint-François-Xavier de Brompton.

Pas moins de 194 voitures, comprenant 419 enfants et 208 adultes, sont passées voir le Père Noël cette année. Encore plus de gens étaient présents pour les magnifiques feux d’artifice qui ont explosé vers 16 h 30.

« Je tiens à remercier Marie-Claude de la Maison de la famille Les Arbrisseaux et son équipe pour ce merveilleux partenariat ! J’ajouterai également un merci particulier au Club optimiste de Windsor. Un merci aussi à M. Roland Camiré, maire de Val-Joli, à Pierre-Étienne Deslandes et Catherine Joubert, technicien et technicienne en loisir pour Saint-François-Xavier de Brompton et Windsor respectivement. Merci à Ana Rosa Mariscal, Gaétan Graveline, Solange Richard pour leur implication, et un gros merci bien spécial à Daniel Pelletier, qui a mis beaucoup de son temps pour coordonner cet événement. Merci à tous nos partenaires et bénévoles qui ont pu faire vivre cette belle expérience à la population, et évidemment, à notre beau Père Noël, la belle Fée des étoiles, leurs merveilleux lutins et les superbes mascottes ! Enfin, merci à tous nos visiteurs, nous avons eu bien du plaisir et je crois que vous en avez eu également ! » a déclaré Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.