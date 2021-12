Lancement de la 2e édition du marché de Noël gourmand de Kingsey Falls

Kingsey Falls – Le Marché de Noël gourmand de Kingsey Falls revient pour une seconde année avec encore plus d’exposants et d’activités. Lors de la fin de semaine du 11 et 12 et du 18 et 19 décembre 2021, c’est plus d’une quinzaine d’exposants agroalimentaires et d’artisans qui vous attendent dans un lieu enchanteur illuminé de milles et une décoration.

Ce marché extérieur se déroulera au 15 rue Lajeunesse à Kingsey Falls juste en face des locaux de la Miellerie King les samedis de 11h à 19h et les dimanches de 11h à 17h. Produits du terroir, alcools, artisanat et encore plus seront offerts sur place. La liste complète des exposants se trouve sur le site web du marché au www.noelgourmand.ca.

En plus des exposants présents, le Père Noël viendra faire son tour tous les dimanches de 14h à 15h pour remettre des surprises aux enfants présents. De plus, le 18 décembre en après-midi, une chorale interprétera des classiques du temps des fêtes sur le site.