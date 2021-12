Ouverture du Programme Nouveaux horizons pour les aînés

Actualités-l’étincelle (RL) —Le 23 novembre dernier, le programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés ouvrait officiellement son appel annuel de propositions. Cela signifie donc que les différents organismes de la circonscription ont jusqu’au mardi 21 décembre prochain à 15 h, afin de soumettre leur projet qualifiable à une potentielle subvention financière pouvant aller jusqu’à un maximum de 25 000 $. Le député de Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes, invite par conséquent les organismes du milieu à profiter de l’occasion pour bénéficier d’un financement complet de la part du fédéral, concernant un projet relié aux aînés.

Le programme Nouveaux horizons pour les aînés appuie les projets qui répondent aux objectifs suivants :

• Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations;

• Faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentors auprès d’autres personnes;

• Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris à l’exploitation financière;

• Appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés;

• Fournir une aide à l’immobilisation pour des projets ou des programmes communautaires nouveaux ou existants, destinés aux aînés.

Nouveautés à souligner

• Un seul volet de demande de subvention : Les projets communautaires peuvent recevoir une subvention jusqu’à 25 000 $. Les nouveaux demandeurs et les organismes qui n’ont pas reçu de financement au cours des derniers cinq ans seront favorisés lors de la sélection des projets par le ministère. Les prestataires du programme au cours des cinq dernières années sont invités également à soumettre un projet.

• Pour simplifier le processus de demande et attribuer des fonds plus rapidement, les organismes doivent désormais remplir et présenter leurs propositions en utilisant un formulaire en ligne.

• Les organismes seront invités à demander un financement pour des projets qui soutiennent les priorités nationales du programme : 1 - Soutenir le vieillissement en bonne santé; 2- Prévenir la maltraitance des personnes âgées; 3- Célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion; 4- Aider les aînés à vieillir chez eux.

Le député conservateur invite par ailleurs l’ensemble des organismes qui souhaiteraient soumettre un projet, à communiquer avec les membres de son équipe au 819-751-1375 (1 877 751-1375) ou par courriel à alain.rayes@parl.gc.ca.

Ceux-ci seront disponibles pour répondre aux questions et disposés à apporter leur aide dans la préparation des documents requis.