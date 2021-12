Guignolée des Chevaliers de Colomb : encore des gens généreux

Windsor (GA) – Une fois de plus, les gens de la région de Windsor ont été généreux à l’occasion de la Guignolée des Chevaliers de Colomb.

Ainsi, les 20 et 21 novembre, entre 9 h et 16 h, les Chevaliers de Colomb ont réussi à amasser plus de 8 000 $ en accueillant les gens à leur local, au 5, rue Greenlay Sud, à Windsor.

Le dimanche, les élus de Windsor ont fait la collecte à l’intersection de la 2e avenue et de la rue Saint-Georges. Les pompiers de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont amassé des fonds en avant-midi le samedi. Les pompiers de Saint-Claude ont fait de même sur leur territoire.

Pas moins d’une quarantaine de personnes ont pris part de façon active à cette grande Guignolée des chevaliers de Colomb de Windsor.

« Habituellement, la collecte servait à la conception des paniers de Noël. À cause de la pandémie, tout comme l’an dernier, les Chevaliers de Colomb devront remettre de l’argent sous forme de coupons échangeables chez Provigo ou au Marché Saint-François (Saint-François-Xiavier-de-Brompton », précise Marc Morin, Chevalier de Colomb responsable de la guignolée.

Sur les coupons, il est bien indiqué que le bénéficiaire ne peut échanger ses coupons contre de la bière ou des cigarettes.

« C’est un peu moins que l’an dernier, mais il nous reste à comptabiliser de fruit de certaines activités de financement, comme à la Domtar. Nous pensons être en mesure d’aller chercher environ 15 000 $. L’Épicerie, aujourd’hui, coûte tellement cher », souligne M. Morin.

Les Chevaliers de Colomb commerceront avec la distribution des coupons le 13 décembre. « D’ici là, nous serons en mesure d’aller chercher quelques milliers de dollars dans la communauté », souhaite le Chevalier de Colomb.

Les gens désirant des coupons doivent en faire la demande au local des Chevaliers de Colomb de Windsor. Ils devront alors remplir un formulaire de demande. « Il y aura ensuite un comité qui étudiera la demande et déterminera le montant des coupons », mentionne M. Morin.

Pour leur part, les enfants recevront des cadeaux. « Il y a des cadeaux usagers des Chevaliers et des cadeaux neufs provenant des employés de la compagnie Domtar », termine-t-il.