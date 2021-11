Des citoyens exigent que la bibliothèque de Richmond adhère au Réseau biblio

Richmond (GA) – Le Regroupement des citoyens pour une bibliothèque publique dans la région de Richmond exige que la bibliothèque actuelle adhère au Réseau biblio, ce qui permettrait d’améliorer les services de façon significative.

Dans ce sens, pas moins de 65 personnes ont pris part dernièrement à une rencontre d’information donnée par Joëlle Thivierge, directrice du Réseau biblio de l’Estrie. Les maires et les directions générales de Richmond, du canton Cleveland et du canton de Melbourne, ainsi que plusieurs conseillers municipaux, ont assisté à la réunion animée par Diane Dupont, administratrice de la bibliothèque Daniel-Ménard (Bibliothèque RCM).

Le regroupement souhaite en fait que les municipalités en question puissent prévoir le coût de cette adhésion dans leur prochain budget (2022).

« Même si leur budget 2022 n’est pas encore adopté, Melbourne et Cleveland sont plutôt favorables à notre demande. À l’opposé, le maire de Richmond (Bertrand Ménard) a dit en pleine séance du conseil qu’il n’était pas question de discuter de ce sujet pour le budget 2022 », déplore Myriam Beaulieu, porte-parole du Regroupement des citoyens pour une bibliothèque publique dans la région de Richmond.

À l’heure actuelle, la bibliothèque Daniel-Ménard est un organisme à but non lucratif (OBNL) possédant son propre conseil d’administration. « Ce n’est pas une bibliothèque municipale. Le maire de Richmond penche du côté de la création d’une régie intermunicipale. Nous ne sommes pas contre. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre cette régie pour se joindre au Réseau biblio. On pourrait tout de suite débloquer les fonds », insiste Mme Beaulieu.

La municipalité de Richmond parle d’une régie intermunicipale pour la bibliothèque dans l’optique d’un déménagement offrant ainsi plus d’espace pour accueillir davantage de documents et de services.

Il faut dire que la bibliothèque de Richmond n’en est pas à sa première tentative avec le Réseau biblio. Avant 1994, Richmond a connu une époque où sa bibliothèque était affiliée à cet organisme.

Il y a 27 ans, c’était une hausse des frais d’inscription de 7 $ à 9 $ par citoyen qui avait enclenché le processus de désaffiliation du Réseau et menée à la création d’une bibliothèque privée et indépendante, financée par Richmond.

Éventuellement, les cantons de Melbourne et Cleveland se sont joints à Richmond si bien que depuis de nombreuses années, chacune des trois municipalités verse à la bibliothèque 3,25$ par citoyen chaque année.

En comparaison, le Réseau demande aujourd’hui une contribution de 3,95$ par citoyen par année pour l’ensemble de ses services.

Le Regroupement ne veut pas perdre une autre année à attendre pour rejoindre le Réseau Biblio. Il demande à la municipalité de Richmond de revoir sa position et d’inclure, dès le budget 2022, un montant pour l’adhésion.

« À l’heure actuelle, la bibliothèque est subventionnée presque à 100 % par les trois municipalités. C’est un budget global de 18 000 $ par année. En rejoignant le Réseau, il y a des frais que la bibliothèque n’aurait plus à financer, comme les frais informatiques. Tout cela serait inclus dans le 3,95 $ par citoyens. Il y aurait seulement une légère hausse à prévoir », termine la porte-parole du Regroupement.