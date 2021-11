61 492 $ supplémentaires accordés à la Maison Nouvelle Vie de Ham Sud

Val-des-Sources – Le député de Richmond André Bachand confirme, au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant, une aide financière de 61 492 $ accordée à la Maison Nouvelle Vie dans le cadre du programme Aide financière pour les ressources offrant de l’hébergement en dépendance.

Ce montant favorisera l’accès aux activités liées aux programmes d’intervention offerts par l’organisme. La Maison Nouvelle Vie, entreprise d’économie sociale, offre aux hommes et aux femmes adultes qui vivent une situation de dépendance des services de rétablissement en hébergement.

Pendant la thérapie d’une durée de 3 mois, des ateliers sont dispensés, des rencontres hebdomadaires sont prévues dans le but d’améliorer le plan d’intervention et d’atteindre l’objectif fixé. Les résidents sont accueillis sur une base volontaire et doivent accepter les règles de vie de l’établissement.

« Les derniers mois ont été difficiles pour tous, mais encore davantage pour les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Notre gouvernement est sensible aux situations qu’elles vivent. C’est pourquoi nous nous engageons à mieux répondre à leurs besoins avec ce financement additionnel, qui permettra, entre autres, aux ressources qui les supportent, de bonifier l’accès à leurs activités et leurs services pour leur clientèle. » Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je me réjouis de cette aide accordée à cet organisme de la circonscription de Richmond qui dispense des services à une clientèle touchée par une dépendance, principalement à faibles revenus et à risque d’itinérance. Par ce soutien, notre gouvernement reconnait les besoins accrus et la nécessité d’appuyer les organismes à maintenir leur mission. » André Bachand, député de Richmond

« C’est avec optimisme et reconnaissance que nous recevons cette bonification de notre entente de financement ministérielle afin de maintenir la gratuité de nos services auprès de notre clientèle prestataire de l’aide financière de dernier recours. » Jean de Fonvieille, président-directeur général, Maison Nouvelle Vie