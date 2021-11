Une belle réussite pour la 20e édition d’Opération Coup de Cœur!

Val-des-Sources – Le soleil fut au rendez-vous dans les 3 municipalités participantes d’Opération Coup de cœur, la collecte de fonds annuelle des dépannages alimentaires du Centre d’action bénévole des Sources. Ce sont un peu plus de 9 050$ qui ont été amassés aux 6 intersections de Danville, de St-Camille et de Val-des-Sources le 15 octobre dernier.

Nous ajoutons à ce chiffre un montant de 7 000 $ commandité par la Caisse Desjardins des Sources et un montant de 4 000 $ offert par les clients et la direction de la COOP Métro Plus de Val-des-Sources. De plus, nous avons reçu un montant de 3 000 $ offert par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, un montant de 1 550 $ offert par les différentes communautés religieuses et un montant de 500 $ offert par les pompiers de Danville et de Val-des-Sources. Finalement, nous recevons toujours des dons continus qui s’élèvent à ce jour à 132.60 $. Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’en date d’aujourd’hui les résultats de notre collecte de dons atteignent les 25 000 $.

Le Centre d’action bénévole des Sources tient à remercier tous les généreux donateurs, les 45 bénévoles ainsi que tous ses partenaires sans qui ce bel événement n’aurait pas pu être réalisable. C’est donc avec fierté et grande reconnaissance envers sa communauté que le CAB des Sources pourra acheter des denrées alimentaires fraîches telles que: pain, fruits, légumes, lait, œufs, et viande aux bénéficiaires (familles avec enfants, individus en situation de pauvreté et vulnérables) de La Manne.

Un grand merci et à l’année prochaine!