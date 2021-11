La branche Lions des Sources souligne les participations au concours des affiches de la paix 2021

Val-des-Sources(RL) — Pour une cinquième année, la branche Lions des Sources avait invité des établissements scolaires de niveau primaire de la région, a participer au concours des affiches de la paix. Pour cette édition, deux classes de 6e année de l’école La Passerelle comptant chacune 19 élèves étaient participantes. Ce concours s’adressant aux 11 à 13 ans, se veut en quelque sorte un moment de réflexion et de représentation de la paix selon le thème désigné, qui fut cette année : « Tout nous connecte ».

Ainsi, des prix sont remis par l’organisme aux élèves qui auront su faire preuve d’originalité et de mérite artistique lors de la représentation du sujet. Toujours fier de promouvoir la paix par l’entremise de cette activité, les membres de la branche Lions et la responsable du concours, Lion Pauline Dubois-Landry, désirent remercier chaleureusement les enseignantes de l’école La Passerelle, mesdames Fanny Vaillancourt et Julie Élement, alors que celles-ci ont clairement démontré leur volonté de promouvoir la paix auprès des jeunes par ce concours simple et efficace.

Les lions ont remis des prix dans chacune des classes participantes. À noter qu’une fois cette étape franchie, l’étudiant ayant remporté le premier prix de chaque classe, se verra participer au concours du district. « Nous leur souhaitons tout le succès escompté pour les prochaines étapes de ce concours international. » Mentionnait le Lion Denis Brouillard par voie de communiqué.

Ainsi les personnes gagnantes de cette année sont :

Classe de Mme Fanny Vaillancourt, le 1er prix de 50 $ a été remis à Mahée

Roy ; Élisa Roy s’est mérité le second prix (30 $) et le 3e au montant de 20 $ a été décerné à Leila David.

Dans la classe de Julie Élément, les Lions ont remis le 1er prix et 50 $ à Élliot Brulé ; le 2e à Malik Giguère (30 $), alors le 3e prix comprenant aussi la somme de 20 $, fut remis à Aryelle Boisvert.

Félicitations à tous et à toutes !