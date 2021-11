Des intervenantes terrain disponibles pour toutes les générations dans le Val-St-François

Val-Saint-François – Depuis quelques semaines, la Maison de la Famille les Arbrisseaux a recruté quatre nouvelles intervenantes pour aider et accompagner les jeunes et les familles qui habitent la MRC du Val-Saint-François. On les appelle des intervenantes de proximité parce qu’elles rejoignent la population là où elle se trouve, dans leur milieu.

Les intervenantes de proximité soutiennent les gens selon leurs besoins. Elles connaissent bien les services existants et cela leur permet de donner la bonne information pour aller chercher des services appropriés. Aussi, elles participent à monter des projets ou des activités avec les jeunes en partenariat avec les nombreux organismes présents dans la région. Bilingues, elles sont même disponibles en tout temps !

Les intervenantes de proximité travaillent en collaboration avec les autres intervenant.e.s qui font déjà ce « métier » avec les aînés de 50 ans et plus, auprès des résidants de l’Office municipal d’habitation ou encore avec les producteurs agricoles. Elles sont également en relation avec des professionnels du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (CLSC) pour créer des ponts avec la communauté et poser des gestes pour le bien-être de la population. « Je suis très heureuse de ce nouveau projet qu’on a monté ensemble, avec les partenaires, pour avoir des personnes qualifiées qui sont maintenant présentes dans nos villages, dans nos municipalités, pour aller à la rencontre des personnes, pour tisser des liens et améliorer notre qualité de vie » tient à préciser Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

Si vous ou quelqu’un de votre entourage avez besoin d’une écoute, d’un soutien ou d’un accompagnement, si vous êtes à la recherche d’un service en particulier ou encore avez envie de développer des projets qui font du bien dans la communauté, n’hésitez pas à contacter la Maison de la famille Les Arbrisseaux au 819-628-0077.

Ce projet découle du plan d’action et de mobilisation enfance-jeunesse-famille (Valfamille) lancé en septembre dernier qui vise, notamment, à accentuer le soutien et l’accompagnement auprès des jeunes et des familles du Val-Saint-François.